Безкоштовно, але не всюди: за який транспорт пенсіонерам в Україні однаково доведеться платити

Громадський транспорт / фото ілюстративне

Громадяни пенсійного віку в Україні можуть користуватися громадським транспортом безоплатно. Проте ця пільга має певні особливості, адже вільне пересування поширюється не на всі види сполучення.

Усі ключові правила та обмеження щодо цього питання офіційно закріплені в постанові Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування».

Наразі пенсіонерам в Україні доступний безкоштовний проїзд у таких видах транспорту:

трамваях;

автобусах;

тролейбусах;

приміських електричках.

Варто зауважити, що місце реєстрації пенсіонера чи пенсіонерки для можливості безоплатного проїзду не важливе.

Проте варто пам’ятати про обов’язкову умову: пенсіонер повинен мати при собі відповідне посвідчення. Саме цей документ підтверджує право на користування пільгами, зокрема й у транспорті.

В Пенсійному фонді України пояснили, що для оформлення посвідчення необхідно звернутися до органів ПФУ. Зробити це можна як під час особистого візиту, так і в дистанційному форматі.

Крім того, пенсіонерам доступний електронний варіант документа в мобільному застосунку «Дія». Цифрова версія з’являється там автоматично після виготовлення фізичного посвідчення та має аналогічну юридичну силу.

Проте існують певні категорії транспорту, за користування якими все одно доведеться платити на загальних підставах.

Зокрема, пільга не поширюється на:

міжміські автобуси;

потяги;

таксі.

Ситуація з маршрутними таксі залишається не визначеною до кінця. Оскільки умови перевезень встановлюються органами місцевого самоврядування індивідуально, правила проїзду можуть суттєво різнитися залежно від населеного пункту. Через це пенсіонерам варто заздалегідь уточнювати дію пільг у своєму місті чи громаді.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини

У травні певній категорії пенсіонерів можуть тимчасово призупинити нарахування коштів через проведення планової верифікації документів.

Така технічна перерва потрібна для оновлення та перевірки актуальних даних про отримувачів. Відразу після завершення звірки інформації всі пенсійні виплати буде поновлено автоматично, а кошти за період паузи нарахують у повному обсязі.

Також у Пенсійному фонді України нагадали, що право на призначення пенсії за віком прямо залежить від кількості років, протягом яких за особу сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Податківці наголошують, що головним принципом залишається формула: «немає ЄСВ — немає страхового стажу».

