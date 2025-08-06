Безкоштовно відновити водійське посвідчення: хто може скористатися послугою

Водій

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Водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспорту, втрачені через війну, тепер можна відновити безкоштовно. Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства внутрішніх справ, яка передбачає звільнення постраждалих від російської агресії від сплати за виготовлення документів та пластикових бланків.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Як це працює:

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Людина, яка постраждала внаслідок обстрілу, отримує від слідчого підтвердження статусу потерпілої особи. З цим документом вона звертається до будь-якого сервісного центру МВС — стаціонарного чи мобільного. Адміністратор безкоштовно видає нові документи без зайвих процедур.

У МВС зазначають, що ця ініціатива — ще один крок до спрощення доступу до державної допомоги.

“На місцях ліквідації ми часто чуємо запитання: “Де шукати допомоги, коли залишився без нічого?”. Відповідь має бути чітка: допомога поруч”, — прокоментували в міністерстві.

Уряд уже працює над наступним етапом — безкоштовним відновленням ID-документів, щоб повністю забезпечити базові потреби постраждалих.

Нагадаємо, посвідчення водія може не відображатися в застосунку “Дія”. ТСН.ua розповів, чому так стається і як це виправити.