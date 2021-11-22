Безкоштовно, весело і корисно: для дітей з особливими потребами у Рівному відчинили басейн (відео)

Безкоштовно, весело і корисно: для дітей з особливими потребами у Рівному відчинили басейн (відео)

Діти зможуть оздоровлюватися та розважатися.

У Рівному діти з особливими потребами відтепер безкоштовно можуть відвідувати басейн. Уже є понад сотню батьків, які виявили бажання ходити на такі заняття із своїми дітьми. І можуть це робити навіть усією родиною - щонеділі.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, такий соціальний проєкт планують втілити і в інших містах області. І уже стали традиційними безкоштовні заняття у басейнах для багатодітних сімей та мам-одиначок у Рівному. Їх відвідують понад дві сотні жінок із дітьми.

"У воді дітки виконують такі рухи, які поза водою вони не в змозі виконати. Тому для цих діток плавання є найкращою реабілітацією", - каже заслужена майстриня спорту України з плавання Анна Хлістунова-Шарпар.

Новини Рівного: діти з особливими потребами відтепер безкоштовно можуть відвідувати басейн

Це вже не перший такий соціальний проєкт, кажуть організатори.

"Сьогодні ми запускаємо вже п'ятий соціальний проєкт в місті Рівному за підтримки Ігоря Палиці та жіночого руху політичної партії "За Майбутнє". Ми не зупиняємося в місті Рівному, йдемо далі в область", - розповіла координаторка жіночого руху "За Майбутнє" Рівненської області Діана Фещенко.

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