Безкоштовно жив у квартирі на Печерську: НАЗК склало протокол про адмінпорушення експосадовця Нацполіції    

Службовець безоплатно користувався столичною квартирою на Печерську площею понад 140 кв.м за ціною, що нижча від мінімальної ринкової вартості оренди житла у Києві.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протокол про адміністративні правопорушення щодо колишнього заступника голови Національної поліції України.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

Ексслужбовець отримував від знайомих подарунки у вигляді оренди житла за цінами, нижчими від мінімальної ринкової їхньої вартості. Ці факти виявило НАЗК, перевіряючи інформацію, оприлюднену в журналістському розслідуванні Bihus info.

Чоловік загалом впродовж усього терміну користування квартирою він отримав від орендодавця подарунок (зберігав власні кошти) за несплату мінімальної ринкової вартості оренди квартири на суму 617 тис. грн, чим порушив обмеження, передбачені законодавством.

Посадовець також отримував від знайомої подарунок у вигляді оренди житлового будинку в Київській області площею понад 320 кв.м.

"Порушуючи абз. 1 ч. 2 ст. 23 Закону він щомісяця приймав подарунки від орендодавця. А саме – проживав у житловому будинку безкоштовно, в той час, як мінімальна ринкова оренда такого будинку становить 75 тис. грн на місяць. Загалом посадовець не доплатив за оренду будинка 225 тис. грн, чим також порушив обмеження, визначені законодавством", - зазначає НАЗК.

Колишньому заступнику Голови Нацполіції інкримінується порушення обмежень, передбачених ч. 1 ст. 23 Закону щодо подарунка, отриманого у вигляді оренди (користування) квартирою та житловим будинком за ціною, що нижча від мінімальної ринкової вартості.

На виклик НАЗК для надання пояснень та отримання примірника протоколу він не з’явився.

Нагадаємо, у Києві визнано винним народного депутата України у порушенні встановлених законом вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

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