Безкоштовний проїзд для дітей в автобусах та метро 2026: як оформити учнівський квиток

Дитина в автобусі / © pixabay.com

Реклама

Певні категорії громадян в Україні мають право на пільговий проїзд у міському транспорті, що поширюється і на неповнолітніх. Проте можливість безкоштовного проїзду для дітей супроводжується низкою умов та обмежень, про які слід заздалегідь дізнатися батькам.

Про це йдеться в Законі України «Про автомобільний транспорт».

Правила перевезення малюків до шести років

За правилами перевезень, діти до шести років мають право на безоплатний проїзд, якщо вони не займають окреме місце у автобусі. Така пільга діє як на внутрішніх, так і на міжнародних рейсах.

Реклама

Один дорослий може безкоштовно перевозити одну дитину віком до 6 років, тримаючи її на руках на пасажирському сидінні.

Для поїздки у міжнародних автобусах батькам необхідно пред’явити водію свідоцтво про народження.

Умови для дітей старше шести років та обмеження щодо віку

Для дитини старше шести років необхідно купувати звичайний квиток, проте є певні нюанси.

Діти старше шести років мають право їздити самостійно лише в міських автобусах, на міжміських та міжнародних автобусах забороняються поїздки до 14 років без супроводу дорослих.

Реклама

За даними «Київ Цифровий», 1 вересня по кінець червня школярі мають право безкоштовно їздити у громадському транспорті.

Відповідна пільга поширюється не тільки на автобуси, а й метро, трамваї та тролейбуси. Щоб скористатися нею, необхідно провалідувати свій учнівський квиток.

Щоб безкоштовно оформити учнівський квиток:

оберіть сервіс «Замовлення учнівського», заповніть дані учня та замовте цифровий квиток;

отримайте номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані;

додайте учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі «Транспортна карта».

Після отримання пластикового учнівського, його в додатку можна буде перетворити на цифровий. Завдяки цьому школярам не доведеться постійно носити із собою пластик.

Реклама

У Києві можуть підвищити вартість проїзду

Нагадаємо, у Києві готуються до можливого підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Міський голова Віталій Кличко вже доручив відповідним департаментам підготувати економічні розрахунки для перегляду вартості.

«За зверненням профільних департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств міста дав доручення підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів», — зазначив Кличко.

Наразі вартість проїзду в Києві не переглядалася від 2018 року і залишається однією з найнижчих в Україні. Водночас за цей час значно зросли витрати на пальне, електроенергію, матеріали та логістику.