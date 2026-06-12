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Безкоштовний проїзд у транспорті: повний перелік категорій та що робити у разі відмови водія
Водії не мають права відмовляти ветеранам, пенсіонерам та іншим категоріям громадян.
В Україні низка категорій громадян має гарантоване законом право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Однак пасажири часто стикаються з відмовами з боку водіїв маршруток та автобусів.
Про це пише газета «На пенсії».
Експерти наголошують: жоден перевізник не може встановлювати власні обмеження щодо кількості пільгових пасажирів або відмовляти їм у перевезенні. Право на безкоштовний проїзд є державною соціальною гарантією.
До пільгових категорій належать:
Учасники бойових дій
Особи з інвалідністю внаслідок війни
Ветерани військової служби та правоохоронних органів
Пенсіонери за віком
Особи з інвалідністю I та II груп
Діти з інвалідністю
Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи
Діти з багатодітних сімей, діти-сироти та інші
Для користування пільгою необхідно пред’явити оригінал посвідчення, що підтверджує статус.
Що робити при відмові
Якщо водій відмовив у пільговому проїзді, фахівці радять зафіксувати номер транспортного засобу, маршрут, дані водія та час інциденту. Після цього можна звернутися до поліції, Укртрансбезпеки або місцевої влади.
За порушення водіям загрожує адміністративна відповідальність — штраф від 170 до 850 гривень. У разі систематичних порушень можливе навіть звільнення.
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