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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
2 хв

Безкоштовний проїзд у транспорті: повний перелік категорій та що робити у разі відмови водія

Водії не мають права відмовляти ветеранам, пенсіонерам та іншим категоріям громадян.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Проїзд

Проїзд

В Україні низка категорій громадян має гарантоване законом право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Однак пасажири часто стикаються з відмовами з боку водіїв маршруток та автобусів.

Про це пише газета «На пенсії».

Експерти наголошують: жоден перевізник не може встановлювати власні обмеження щодо кількості пільгових пасажирів або відмовляти їм у перевезенні. Право на безкоштовний проїзд є державною соціальною гарантією.

До пільгових категорій належать:

  • Учасники бойових дій

  • Особи з інвалідністю внаслідок війни

  • Ветерани військової служби та правоохоронних органів

  • Пенсіонери за віком

  • Особи з інвалідністю I та II груп

  • Діти з інвалідністю

  • Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи

  • Діти з багатодітних сімей, діти-сироти та інші

Для користування пільгою необхідно пред’явити оригінал посвідчення, що підтверджує статус.

Що робити при відмові

Якщо водій відмовив у пільговому проїзді, фахівці радять зафіксувати номер транспортного засобу, маршрут, дані водія та час інциденту. Після цього можна звернутися до поліції, Укртрансбезпеки або місцевої влади.

За порушення водіям загрожує адміністративна відповідальність — штраф від 170 до 850 гривень. У разі систематичних порушень можливе навіть звільнення.

Пільги для пенсіонерів в Україні — останні новини

Раніше ми писали про те, хто з українців має право на довічну пенсію. В Україні поняття довічної пенсії охоплює не один конкретний вид виплат, а кілька механізмів пенсійного забезпечення.

Нагадаємо, у червні українські пенсіонери, які продовжують офіційно працювати, нарешті отримають підвищені виплати, які їм перерахували ще від квітня. Крім того, разом із червневою пенсією їм надійде компенсація за два попередні місяці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
112
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