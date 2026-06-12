Безкоштовний проїзд у транспорті: повний перелік категорій та що робити у разі відмови водія

Проїзд

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В Україні низка категорій громадян має гарантоване законом право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Однак пасажири часто стикаються з відмовами з боку водіїв маршруток та автобусів.

Про це пише газета «На пенсії».

Експерти наголошують: жоден перевізник не може встановлювати власні обмеження щодо кількості пільгових пасажирів або відмовляти їм у перевезенні. Право на безкоштовний проїзд є державною соціальною гарантією.

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До пільгових категорій належать:

Учасники бойових дій

Особи з інвалідністю внаслідок війни

Ветерани військової служби та правоохоронних органів

Пенсіонери за віком

Особи з інвалідністю I та II груп

Діти з інвалідністю

Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи

Діти з багатодітних сімей, діти-сироти та інші

Для користування пільгою необхідно пред’явити оригінал посвідчення, що підтверджує статус.

Що робити при відмові

Якщо водій відмовив у пільговому проїзді, фахівці радять зафіксувати номер транспортного засобу, маршрут, дані водія та час інциденту. Після цього можна звернутися до поліції, Укртрансбезпеки або місцевої влади.

За порушення водіям загрожує адміністративна відповідальність — штраф від 170 до 850 гривень. У разі систематичних порушень можливе навіть звільнення.

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