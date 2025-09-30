Безлюдні вулиці і зруйновані будинки: РФ майже повністю знищила місто на Чернігівщині

Не лише Схід і Південь: як живе майже повністю знищене місто на Чернігівщині / © Суспільне

У прикордонній Семенівці Чернігівської області російські окупанти пошкодили всі адміністративні будівлі і зруйновали повністю близько 30% всіх будинків.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає «Суспільне».

«Місто існує, якщо так можна сказати, латентно. Воно начебто все працює, але нікого ніде не видно. Після обіду ми майже нікого на вулицях не зустрінемо. Люди вранці швиденько пробіглися, щось собі купили, сходили в аптеку. Працюють аптеки, магазини, лікарня, ЦНАП. Але люди швидко проскочили і повернулися додому, де в них обладнані укриття», — каже Селіверстов.

Семенівка на карті

За його словами, майже всі будинки у Семенівці потерпали від атак РФ.

«Я думаю, всі будинки в місті в тому чи іншому плані зазнали руйнувань. Хоч один осколок, але прилітав у кожну оселю. Просто 30% — це ті, що знищені, які взагалі не підлягають відновленню. Дещо ми допомагаємо, ремонтуємо. Дещо благодійні організації допомагають», — сказав голова РВА.

Зазначається, що у прикордонній Семенівській громаді кількість населення скоротилася на 50% порівняно з початком повномасштабного вторгнення. На початку повномасштабної війни було приблизно 15 200 жителів, то зараз залишилося десь 7500.

«У нас три з половиною роки щодня — одне і те саме. Зранку артилерія стріляла, потім дрони свистіти почали. Спочатку розвідувальні, потім звичайні. Бабахкало. Потім нові реактивні дрони», — згадує місцевий житель Анатолій Біда.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 вересня РФ вдруге за добу атакувала залізничну інфраструктуру на Чернігівщині.

Також 30 вересня росіяни пошкодили енергооб’єкт на Чернігівщині. Без електрики опинилися понад 26 тис. абонентів у Бобровиці та прилеглих населених пунктах.