"Безмовно покірна країна": реакція української влади на виступ Путіна 21 лютого

У вівторок, 21 лютого, російський диктатор Володимир Путін виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів РФ.

Під час своєї промови Путін вибухнув звинуваченнями у бік "колективного Заходу" і заявив, що не Росія розв'язала цю війну.

ТСН.ua зібрав реакцію українського керівництва на слова російського диктатора.

так, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що під час звернення до Федеральних зборів російський диктатор Володимир Путін показав свою неактуальність і розгубленість. Подоляк зауважив, що глава Кремля сам наголосив, що Росія перебуває в безумовному "таёжном тупике".

"І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь "нацисти, марсіани та теорії змови"…Sic transit gloria mundi (так минає мирська слава - ред.) Путіна в парламенті РФ", - написав Подоляк.

Своєю чергою, керівник ОП Андрій Єрмак прокоментував виступ Путіна досить лаконічно - двома смайликами, що насміхаються з дивних заяв російського диктатора.

Згодом Єрмак додав, що росіяни сьогодні у стратегічно у глухому куті.

"Наша задача їх вибити з України та покарати за все", - написав Єрмак.

Секретар РНБО Олексій Данілов звернув увагу на те, як покірно слухали неймовірні заяви Путіна всі російські посадовці.

"Мертві обличчя, брехливі слова, безмовно покірна країна. The end!" - написав він у Twitter.

Мертві обличчя, брехливі слова, безмовно покірна країна. The end!

москва, гостиний двір

22 лютого 2023 року pic.twitter.com/hQRijItq0s — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) February 21, 2023

Крім того, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав виступ Путіна "політичним стендапом" і нагадав, що місце російського диктатора на лаві підсудних.

"Сьогодні на болотах політичний стендап перед майбутніми співкамерниками по Гаазі. Традиційний потік несусвітної маячні, хворої фантазії, перекрученої історії та власного невігластва. Все за планом. Одне у підсумку: слава ЗСУ! Ми як боролися, так і боремося" - написав Стефанчук у Twitter.

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