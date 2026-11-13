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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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311
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2 хв

Безоплатна вазектомія коштом держави: в Україні пропонують запровадити стерилізацію для чоловіків

На сайті Кабміну зареєстрували петицію з вимогою включити добровільну чоловічу стерилізацію (вазектомію) до Програми медичних гарантій, щоб зробити процедуру безоплатною в державних клініках та розділити відповідальність за планування сім’ї.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Хірургічний кабінет

Хірургічний кабінет / © pexels.com

На сайті Кабміну 12 листопада розпочали збір підписів за петицію про державну підтримку добровільної чоловічої стерилізації — вазектомії. Уряд просять забезпечити безоплатне проведення процедури та інформування про чоловічу контрацепцію.

Авторка петиції Олена Мінахіна закликає зробити відповідальність за планування сім’ї спільною. За її словами, висока вартість процедури у приватних клініках і брак інформації роблять її малодоступною.

Станом на вечір 13 листопада петиція вже набрала понад 1000 голосів.

Про що йдеться у петиції

Авторка просить включити добровільну вазектомію до Програми медичних гарантій. Це передбачає безоплатну процедуру в державних медзакладах за письмовою згодою пацієнта.

«Питання запобігання небажаній вагітності не може лягати винятково на жіночі плечі», — наголошує авторка петиції.

Посилаючись на статтю 281 Цивільного кодексу України, Мінахіна зазначає, що процедуру проводять винятково за добровільною письмовою згодою повнолітнього чоловіка.

Друга вимога — запровадити державну інформаційну кампанію про чоловічу контрацепцію як альтернативу абортам. Ініціативу авторка пояснює прагненням запобігати небажаним вагітностям і залучати чоловіків до відповідального планування батьківства.

Зазначимо, що електронна петиція — це звернення до уряду з пропозицією розглянути певне питання. Подати її може кожен громадянин України, а для розгляду потрібно зібрати 25 тисяч підписів. Досягнення цього порогу не означає автоматичного ухвалення запропонованих змін або втілення ініціативи в життя.

Нагадаємо, нещодавно до Кабміну подали петицію з вимогою повністю заборонити аборти за бажанням жінки. Автор просить зберегти можливість абортів за медичними показаннями.

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