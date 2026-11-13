- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 311
- Час на прочитання
- 2 хв
Безоплатна вазектомія коштом держави: в Україні пропонують запровадити стерилізацію для чоловіків
На сайті Кабміну зареєстрували петицію з вимогою включити добровільну чоловічу стерилізацію (вазектомію) до Програми медичних гарантій, щоб зробити процедуру безоплатною в державних клініках та розділити відповідальність за планування сім’ї.
На сайті Кабміну 12 листопада розпочали збір підписів за петицію про державну підтримку добровільної чоловічої стерилізації — вазектомії. Уряд просять забезпечити безоплатне проведення процедури та інформування про чоловічу контрацепцію.
Авторка петиції Олена Мінахіна закликає зробити відповідальність за планування сім’ї спільною. За її словами, висока вартість процедури у приватних клініках і брак інформації роблять її малодоступною.
Станом на вечір 13 листопада петиція вже набрала понад 1000 голосів.
Про що йдеться у петиції
Авторка просить включити добровільну вазектомію до Програми медичних гарантій. Це передбачає безоплатну процедуру в державних медзакладах за письмовою згодою пацієнта.
«Питання запобігання небажаній вагітності не може лягати винятково на жіночі плечі», — наголошує авторка петиції.
Посилаючись на статтю 281 Цивільного кодексу України, Мінахіна зазначає, що процедуру проводять винятково за добровільною письмовою згодою повнолітнього чоловіка.
Друга вимога — запровадити державну інформаційну кампанію про чоловічу контрацепцію як альтернативу абортам. Ініціативу авторка пояснює прагненням запобігати небажаним вагітностям і залучати чоловіків до відповідального планування батьківства.
Зазначимо, що електронна петиція — це звернення до уряду з пропозицією розглянути певне питання. Подати її може кожен громадянин України, а для розгляду потрібно зібрати 25 тисяч підписів. Досягнення цього порогу не означає автоматичного ухвалення запропонованих змін або втілення ініціативи в життя.
Нагадаємо, нещодавно до Кабміну подали петицію з вимогою повністю заборонити аборти за бажанням жінки. Автор просить зберегти можливість абортів за медичними показаннями.