Які кімнатні рослини безпечні для котів, собак і дітей? / © pixabay.com

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Африканська фіалка

Африканська фіалка безпечна для котів і дітей / © pixabay.com

У квітникарів ця гарна квітуча рослина дуже популярна. Тим більше, що вона не вимагає особливого догляду. Найчастіше квіти мають темно-синій відтінок, хоча сьогодні виведено чимало нових видів, які можуть бути білими, рожевими, фіолетовими. Рослина чимось нагадує невеликий букет у горщику, тому чудово прикрасить будь-який інтер'єр. Африканська фіалка не отруйна, тому її можна вирощувати в оселі, де є маленькі діти або домашні тварини.

Найкраще підходить для неї добре освітлене, але трохи затінене місце. Краще не ставити рослину під прямі сонячні промені. Дуже важливе регулярне поливання. При чому воду заливають не в ґрунт, а до піддона.

Хлорофітум

Хлорофітум можна вирощувати в оселі, де живуть діти і домашні тварини / © pixabay.com

Це не дуже гарна, але корисна рослина, адже вона здатна очищати повітря в помешканні, позбавляючи його токсинів і чадного газу. Тому хлорофітум можна ставити в будь-якій кімнаті, хоча найчастіше квітникарі обирають кухню. Для тварин і дітей рослина нешкідлива: в її пагонах немає отрути, вона не викликає алергії. Єдина шкода, якої може завдати хлорофітум, полягає в тому, що якщо діти чи домашні тварини раптом вирішать спробувати її листя на смак, то можуть поранити шкіру. Воно досить жорстке.

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Хлорофітум невибагливий і не потребує особливого догляду. Його можна ставити як у світлому місці, так і в напівтіні. Полюбляє рослина вологу, тому в теплу пору року вимагає частого поливання. Любить хлорофітум і обприскування.

Кактус Шлюмбергера

Які кімнатні рослини безпечні для дітей / © pixabay.com

Невибаглива рослина, яка здатна накопичувати вологу в своєму листі і тривалий час виживати без додаткового поливання. Квітне від початку грудня до кінця січня та має яскраві малинові, рожеві або червоні квіти. Цей кактус неотруйний, тому повністю безпечний для дітей і домашніх тварин.

Також рослина не потребує особливого догляду. Її краще ставити в яскраво освітленому місці, а під час спокою поливати досить помірно. Води кактус потребує лише в період квітіння: в цей час ґрунт повинен бути постійно злегка вологим.

Маранта

Маранта повністю безпечна для дітей і домашніх улюбленців / © pixabay.com

Компактна симпатична рослина, яка відрізняється незвичайним листям з яскравими візерунками та прожилками. У різних сортів листя може мати різний відтінок: від світлого до темно-зеленого. Коли листю не вистачає світла, воно відразу починає "тягнутися" вгору. Тому воно часто рухається впродовж дня. Така особливість маранти часто цікавить дітей і домашніх тварин, але для них вона цілком безпечна.

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Маранта досить примхлива у догляді. Вона полюбляє світло, але прямих сонячних променів допускати не можна, тому що вони обпечуть її ніжне листя. Влітку необхідне часте поливання. Також рослині потрібне вологе середовище, тому її рекомендують обприскувати з пульверизатора.

Юкка

Юкку можна вирощувати в оселі, де живуть діти, коти і собаки / © pixabay.com

Належить ця рослина до сімейства спаржевих. Вона вічнозелена, має красиве пряме листя, яке збирається у розетку на кінці стовбура. Особливий догляд юцці не потрібен, вона навіть без проблем переносить сухе повітря. Полюбляє сонячні місця, однак стежте, щоб на листя не падали прямі промені.

Для людей юкка повністю безпечна, тому що належить до малотоксичних рослин. Навіть у разі потрапляння до організму вона не завдасть серйозної шкоди, хоча у великій кількості може спричинити розлади травлення.

В теплу пору року рослину рекомендується регулярно поливати, але не забудьте давати ґрунту повністю просохнути між поливаннями.

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