Безпека судноплавства: Україна компенсуватиме шкоду від російських атак

В межах цих компенсацій буде надаватися сума до 2 млрд грн.

Кабінет міністрів України затвердив порядок надання гарантій компенсації шкоди судновласникам, яка може бути завдана внаслідок збройної агресії РФ та воєнних дій на території України.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Цей документ спрямований на забезпечення безпеки судноплавства в територіальних водах України та стабільності експортно-імпортної логістики через порти Великої Одеси. Гарантії компенсації отримають фрахтувальники, оператори та власники суден, які перевозять невійськові вантажі через визначені морські маршрути.

"Для стабільної роботи морської логістики необхідна впевненість судновласників та іноземних партнерів у максимальному гарантуванні безпеки перевезень та отриманні компенсації від держави у випадку зазнання шкоди внаслідок збройної агресії російської федерації на морі", - йдеться в повідомленні.

Згідно із Законом про держбюджет на 2025 рік, компенсації здійснюватимуться з резервного фонду бюджету в межах 2 млрд грн.

Нагадаємо, мазут з Чорного моря наближається до Одещини.

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