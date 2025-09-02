ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
576
Час на прочитання
1 хв

Безпека України після завершення війни: що Путін обговорив із Трампом на Алясці

За словами Путіна, консенсус щодо гарантій безпеки для України можна знайти.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент РФ Володимири Путін

Президент РФ Володимири Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимири Путін 2 вересня зробив низку заяв. Зокрема, диктатор прокоментував питання гарантій безпеки для України й розповів, що обговорив із Трампом на Алясці.

Про це сказав російський очільник Володимир Путін під час зустрічі зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо в Китаї.

Путін заявив, що обговорював із Трампом на Алясці «варіанти забезпечення безпеки України після завершення конфлікту».

«Консенсус щодо забезпечення гарантій безпеки України знайти можливо», — переконаний Путін.

Також він зауважив, що «Україна має сама вирішувати, як забезпечувати свою безпеку».

Раніше Путін заявив, що Росія нібито ніколи не мала і не буде мати бажання на будь-кого нападати. Мовляв, «єдина ціль» Кремля в Україні — захист власних інтересів. Однак диктатор не сказав які саме.

Крім того, пояснює Путін, він захищає «людей, які пов’язують своє життя, свою долю з Російською Федерацією, з Росією, її історією та традиціями».

Традиційно, Путін звинуватив і країни ЄС в «провокації, некомпетентності та істерії» через напад на Україну, «якого не було».

Дата публікації
Кількість переглядів
576
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie