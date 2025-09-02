- Дата публікації
Безпека України після завершення війни: що Путін обговорив із Трампом на Алясці
За словами Путіна, консенсус щодо гарантій безпеки для України можна знайти.
Президент РФ Володимири Путін 2 вересня зробив низку заяв. Зокрема, диктатор прокоментував питання гарантій безпеки для України й розповів, що обговорив із Трампом на Алясці.
Про це сказав російський очільник Володимир Путін під час зустрічі зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо в Китаї.
Путін заявив, що обговорював із Трампом на Алясці «варіанти забезпечення безпеки України після завершення конфлікту».
«Консенсус щодо забезпечення гарантій безпеки України знайти можливо», — переконаний Путін.
Також він зауважив, що «Україна має сама вирішувати, як забезпечувати свою безпеку».
Раніше Путін заявив, що Росія нібито ніколи не мала і не буде мати бажання на будь-кого нападати. Мовляв, «єдина ціль» Кремля в Україні — захист власних інтересів. Однак диктатор не сказав які саме.
Крім того, пояснює Путін, він захищає «людей, які пов’язують своє життя, свою долю з Російською Федерацією, з Росією, її історією та традиціями».
Традиційно, Путін звинуватив і країни ЄС в «провокації, некомпетентності та істерії» через напад на Україну, «якого не було».