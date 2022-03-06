Безпекова ситуація в Миколаєві стабільна та контрольована правоохоронцями - МВС України

Безпекова ситуація в Миколаєві стабільна та контрольована правоохоронцями - МВС України

Поліція продовжує нести службу у цілодобовому посиленому режимі.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що безпекова ситуація в Миколаєві стабільна та контрольована правоохоронцями.

Для захисту населення від противоправних посягань та недопущення мародерства, дестабілізації обстановки у місті поліція продовжує нести службу у цілодобовому посиленому режимі.

Правоохоронці відпрацьовують сигнали, які надходять від небайдужих громадян, патрулюють вулиці та протидіють злочинності.

За минулу добу усі 230 звернень, що надійшли від миколаївців, поліцейські відпрацювали.

Після учорашніх обстрілів у житлових кварталах міста залишились боєприпаси, які не розірвались. Миколаївські поліцейські забезпечили охорону місця події до приїзду вибухотехніків та рятувальників ДСНС. Правоохоронці вживають заходів щодо розмінування.