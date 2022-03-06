Безпекова ситуація в Миколаєві стабільна та контрольована правоохоронцями - МВС України

Поліція продовжує нести службу у цілодобовому посиленому режимі.
Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що безпекова ситуація в Миколаєві стабільна та контрольована правоохоронцями.
Для захисту населення від противоправних посягань та недопущення мародерства, дестабілізації обстановки у місті поліція продовжує нести службу у цілодобовому посиленому режимі.
Правоохоронці відпрацьовують сигнали, які надходять від небайдужих громадян, патрулюють вулиці та протидіють злочинності.
За минулу добу усі 230 звернень, що надійшли від миколаївців, поліцейські відпрацювали.
Після учорашніх обстрілів у житлових кварталах міста залишились боєприпаси, які не розірвались. Миколаївські поліцейські забезпечили охорону місця події до приїзду вибухотехніків та рятувальників ДСНС. Правоохоронці вживають заходів щодо розмінування.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.