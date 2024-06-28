Безпекові угоди: на яку суму Україна отримуватиме військову допомогу щороку

Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США.

Відповідно до підписаних Україною безпекових угод упродовж наступних 4 років міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 млрд доларів щорічно.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник українського уряду нагадав, що Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США.

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Шмигаль наголосив, що особливо "насичений важливими перемогами для нашої держави" був червень цього року.

"Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час", - йдеться у повідомленні українського прем’єр-міністра.

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Нагадаємо, 27 червня президент Зеленський підписав ще дві угоди щодо гарантій безпеки із Литвою та Естонією. Загалом такі угоди підписані із 20 державами.

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