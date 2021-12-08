Безпеку України обговорюватиме спеціальна структура: Путін погодився на пропозицію Байдена

Москва передасть Вашингтонові свої пропозиції щодо її створення упродовж цього тижня.

Російський президент Володимир Путін повідомив, що одним із підсумків його онлайн-зустрічі з президентом США Джо Байденом стане створення окремої структури, на якій відбуватиметься обговорення питань безпеки, включно з ситуацією довкола України.

Про це він заявив у середу, 8 грудня, на пресконференції за підсумками переговорів із прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом, яка транслювалася на YouTube.

За словами Путіна, він погодився на пропозицію, яку озвучив на переговорах американський лідер.

“Цю ідею було сформульовано президентом США, і я з нею погодився. І сказав, що ми найближчим часом представимо і свої міркування та пропозиції щодо цього”, — заявив російський президент, уточнивши, що свої пропозиції Москва передасть Вашингтону упродовж цього тижня.

Путін не розкрив змісту пропозицій, які готує Росія щодо України, але пообіцяв, що вони будуть оприлюднені “максимально публічно”.

“До того, як ми це не сформулювали, говорити про зміст рано”, - зазначив він.

Відразу після переговорів у повідомленнях на офіційних сайтах Білого дому і Кремля йшлося про те, що російський та американський лідери доручили своїм командам детальніше обговорити питання безпеки, зокрема, ситуацію довкола України.

Нагадаємо, що однією з головних тем переговорів 7 грудня президентів США та Росії була ситуація в Україні та стягування Росією військ до наших кордонів.

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