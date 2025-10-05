ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2504
3 хв

Безперервна атака по Україні: яка область прийняла удар, всі деталі нічного терору

РФ масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Основний удар прийняла Львівщина.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки ворожого удару

Наслідки ворожого удару / © Getty Images

Позаду ніч масованої повітряної атаки. Вибухи лунали в багатьох містах, але найбільше дісталось Львову, Запоріжжю, та Івано-Франківщині.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про ворожий удар станом на 5 жовтня.

Повітряні сили спочатку повідомили про запуск крилатих ракет «Калібр» з моря, а потім Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС. Перші ракети атакували близько 4 ранку, а ракети з бомбардувальників залетіли до України близько 5.40 ранку.

Львів

У ніч проти 5 жовтня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Львів та область від початку повномасштабного вторгнення. Протягом кількох годин у місті та навколишніх районах лунали вибухи, а російські війська атакували регіон «Shahed» та ракетами. За останніми даними, дві людини загинули, є також постраждалі.

Вибухи пролунали як на Львівщині, так і у самому Львові. «Шахеди» летіли у напрямку Стрия, Дрогобича, Бродів, Олесько, Пустомитів, Глинянів, Бібрики Брюхович.

На тлі обстрілу у Львові зупинили громадський транспорт. Маршрутні автобуси наразі не курсують. У Львівській області низка приміських поїздів курсує з затримкою до 30 хвилин, повідомила «Укрзалізниця».

Місцеві Телеграм-канали повідомили про серію вибухів у місті, як тривали чайже чотири години. Містяни нарахували близько 25 вибухів у місті. Згодом стало відомо, що частина Львова залишилася без електропостачання.

Львівщина пережила ворожу атаку / © Getty Images

Львівщина пережила ворожу атаку / © Getty Images

Одна з пожеж на місці влучання охопила індустріальний парк Sparrow, повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він додав, що це цивільний об’єкт без будь-якої мілітарної складової. Парк створював сучасну виробничу та логістичну інфраструктуру. Садовий і Козицький закликали львів’ян зачинити вікна та залишатися вдома.

Запоріжжя

У ніч проти 5 жовтня Запоріжжя та область також опинилися під масованим ударом «Шахедів» та КАБів.

Внаслідок щонайменше 10 влучань у місті виникли перебої з електро- та водопостачанням. Є влучання в житлові будинки. Одна людина загинула і щонайменше девʼять поранені, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Від обстрілу Запоріжжя постраждали вісім багатоповерхівок та вісім приватних будинків / © ДСНС

Від обстрілу Запоріжжя постраждали вісім багатоповерхівок та вісім приватних будинків / © ДСНС

Пізніше він уточнив, що загинула жінка, а серед постраждалих є 16-річна дівчина. Медики надають усім необхідну допомогу.

За даними Федорова, внаслідок обстрілу постраждали вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та нежитлові будівлі. Один багатоквартирний будинок зазнав серйозних руйнувань. В інших — вибиті вікна та пошкоджені фасади.

Запоріжжя та область також опинилися під масованим ударом / © Associated Press

Запоріжжя та область також опинилися під масованим ударом / © Associated Press

Івано-Франківщина

Близько 6.30 ранку мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про атаку на місто та роботу ППО.

Згодом про наслідки повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

"Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає: на цю годину за допомогою ніхто не звертався. В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок», — зазначила вона.

Черкаська область

На Черкащині повітряні сили знешкодили щонайменше 13 безпілотників, тривога лунала 7 годин протягом ночі.

За даними ОВА, жертв та поранених немає. Однак у Черкаському районі через падіння дрона пошкоджено лінії електропередач. Частина будинків — без світла.

Зазначимо, що вибухи лунали і на Хмельниччині, там працювала ППО. Влада обіцяла оприлюднити подробиці згодом. У сусідній області — Вінницькій — внаслідок нічної атаки російських військ зафіксовано влучання в один із промислових об’єктів.

