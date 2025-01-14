Безперервна відстрочка від мобілізації: Федоров пояснив, як це зробити

За словами очільника Мінцифри, роботодавці можуть оформлювати бронювання без необхідності чекати 72 години.

Підприємства, яким підтвердили критичність, можуть переброньовувати працівників на порталі "Дія" без 72-годинного очікування.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Тепер керівники можуть подавати списки на бронювання завчасно. Жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового — для безперервної відстрочки працівників", – йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, заяви на бронювання можна подати від 22 січня до 1 березня 2025 року.

"Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв", – пояснив міністр.

Алгоритм оформлення бронювання працівника на порталі "Дія":

зайдіть у кабінет громадянина;

оберіть розділ "Подати заяву";

вкажіть дані кандидатів для бронювання;

підтвердьте, що працівник отримує зарплату понад 20 тисяч гривень;

перевірте введені дані та підпишіть заяву.

Михайло Федоров також нагадав, що підприємці мають оновити статус критичності до 28 лютого. Для цього необхідно подати пакет документів для підтвердження на відповідність критеріям до відповідного відомства — Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри чи іншого.

"Перевіряйте статус свого підприємства й готуйте списки працівників заздалегідь — і працюйте без затримок і несподіваних сценаріїв", – зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, після 28 лютого, коли спливає термін дії поточних відстрочок від мобілізації, керівники критично важливих підприємств матимуть можливість “перебронювати” своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу "Дія". За словами народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександра Федієнка, ТЦК упродовж цього часу має право мобілізувати цих військовозобовʼязаних.

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