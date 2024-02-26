Безперервні обстріли: влада уточнила наслідки атаки по Дніпропетровщині

Окупанти застосовували дрони, "Гради" та артилерію.
Увечері та сьогодні від самого ранку окупанти атакують Дніпропетровську область.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
"Ввечері агресор бив по Нікопольщині. Райцентру, Покровській та Мирівській громадах. Цілив дроном-камікадзе, важкою артилерією та з РСЗВ "Град". Пошкоджено підприємство. Там виникла пожежа. Побиті будівлі й авто. Люди не постраждали. Район ворог обстрілює від самого ранку. Під ударом знову - Мирівська громада. Наслідки з'ясовуємо", - написав він.
Крім того, Лисак уточнив, що через падіння уламків ворожого залізяччя в Дніпрі вибиті вікна у трьох п'ятиповерхівках та виробничих будівлях одного з підприємств.
Нагадаємо:
Внаслідок російської ракетного удару на Дніпро, яку загарбники здійснили ввечері, 25 лютого, чотири особи отримали поранення, також було пошкоджено близько десятка будинків.
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