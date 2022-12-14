"Безперервний гуманітарний кошмар": Генсек ООН висловився про масштаби руйнувань в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що масштаби руйнувань по всій Україні вимагатимуть потужної міжнародної підтримки, яка виходить далеко за межі гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

Війна в Україні – невпинний гуманітарний кошмар. З плином днів і зниженням температури стає все гірше. Цивільне населення платить особливо високу ціну взимку, особливо люди, які живуть на лінії фронту та ті, хто позбавлений опалення, води та основних послуг", - сказав він, виступаючи на міжнародній конференції у Парижі.

Він наголосив на великих руйнуваннях енергосистеми України через що лікарні та школи залишилися без електрики, а мільйони людей — відключені від води та тепла.

"Серйозні руйнування будинків, засобів до існування та критичної інфраструктури потребуватимуть років, щоб відновити їх. За останні кілька місяців гуманітарні організації надали безпосередню зимову допомогу понад 630 000 цивільних осіб, а 400 генераторів було роздано критичним об’єктам. Ще тисячі закуповуються або вже відправлені в Україну з-за кордону. Але все це – крапля в море. Масштаби руйнувань по всій країні потребують потужної підтримки з боку міжнародного співтовариства, що виходить далеко за рамки гуманітарної допомоги", - сказав Генсек ООН.

Він звернувся до лідерів країн з проханням інвестувати у відновлення та реконструкцію України та працювати разом для створення умов для встановлення миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права.

Нагадаємо, що Нідерланди готові створити новий трибунал за підтримки ООН для розгляду справи про вторгнення РФ в Україну. Разом з євросоюзом Нідерланди шукатимуть міжнародну підтримку та фінансування для трибуналу.

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