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Безпілотник вдарив по школі на Сумщині: є загиблі, під завалами - люди

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1995
Час на прочитання
1 хв
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Безпілотник вдарив по школі на Сумщині: є загиблі, під завалами - люди

Фото: ДСНС

Поранено трьох осіб.

У середу, 23 серпня, окупанти РФ вдарили безпілотником по навчальному закладі у Ромнах на Сумщині. Росіяни знищили школу. Є жертви.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"У Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше двох освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС", - повідомив очільник МВС.

У Ромнах через атаку РФ загинуло щонайменше дві людини. / ©
У Ромнах через атаку РФ загинуло щонайменше дві людини.

За словами Клименка, троє людей отримали поранення. Крім того, за попередньою інформацією, під завалами перебуває ще двоє працівників закладу. 

Пошуково-рятувальна операція на місці атаки безпілотником триває.

Рятувальна операція на місці атаки безпілотником у Ромнах триває. / © Ігор Клименко
Рятувальна операція на місці атаки безпілотником у Ромнах триває. / Фото: Ігор Клименко

Як повідомлялося, зранку 23 серпня під час повітряної тривоги окупанти атакували дроном Сумську область. Сталося влучання у навчальний закладу у місті Ромни. 

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Дата публікації
Перегляди
1995
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