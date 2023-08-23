Безпілотник вдарив по школі на Сумщині: є загиблі, під завалами - люди

У середу, 23 серпня, окупанти РФ вдарили безпілотником по навчальному закладі у Ромнах на Сумщині. Росіяни знищили школу. Є жертви.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"У Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше двох освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС", - повідомив очільник МВС.

У Ромнах через атаку РФ загинуло щонайменше дві людини.

За словами Клименка, троє людей отримали поранення. Крім того, за попередньою інформацією, під завалами перебуває ще двоє працівників закладу.

Пошуково-рятувальна операція на місці атаки безпілотником триває.

Рятувальна операція на місці атаки безпілотником у Ромнах триває. / Фото: Ігор Клименко

Як повідомлялося, зранку 23 серпня під час повітряної тривоги окупанти атакували дроном Сумську область. Сталося влучання у навчальний закладу у місті Ромни.

Читайте також: