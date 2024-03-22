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Безпілотник влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Львівщині

Безпілотник влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Львівщині

Фото: Associated Press

На місці "прильоту" виникла пожежа.

Вночі проти п'ятниці, 22 березня, російський безпілотник влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівській області. Інформації про потерпілих немає. 

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, вночі тривога була оголошена по всій території України. Близько 05:00 перші ракети залетіли в повітряний простір держави.

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