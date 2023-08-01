Безпілотники на Харків запустили з Білгородської області РФ - прокуратура

Безпілотники запустили з Білгородської області Росії.

Про це заявив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, - йдеться у соціальних мережах.

"Влучання були на території одного з навчальних закладів на території Салтівського району та по будівлі одного зі спортивних об'єктів у Шевченківському районі".

У Шевченківському районі поранений охоронець спортивного об'єкта, його госпіталізували.

Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що у Харкові - проблеми зі світлом та водою після вибухів.

Додамо, що добу тому ворог атакував Харків. Пізніше у Мережі з'явилися фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову.