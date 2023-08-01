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Безпілотники на Харків запустили з Білгородської області РФ - прокуратура

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Безпілотники на Харків запустили з Білгородської області РФ - прокуратура

Ворог продовжує обстрілювати Харків / Фото: ТСН.ua

У Харкові оцінюють наслідки атаки безпілотників.

Безпілотники запустили з Білгородської області Росії.

Про це заявив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, - йдеться у соціальних мережах. 

"Влучання були на території одного з навчальних закладів на території Салтівського району та по будівлі одного зі спортивних об'єктів у Шевченківському районі".

У Шевченківському районі поранений охоронець спортивного об'єкта, його госпіталізували. 

Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи

Пізніше стало відомо, що у Харкові - проблеми зі світлом та водою після вибухів

Додамо, що добу тому ворог атакував Харків. Пізніше у Мережі з'явилися фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову

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Перегляди
58
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