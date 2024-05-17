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Безпілотники рухаються Україною: в регіонах оголошена повітряна тривога

Безпілотники рухаються Україною: в регіонах оголошена повітряна тривога

Ворог продовжує атакувати Україні безпілотниками / Фото: ТСН.ua

Ворог продовжує турбувати українців.

У ніч проти 17 травня 2024 року ворог продовжив свою атаку безпілотниками.

""Шахеди" на Миколаївщину з півдня!", - про це заявили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

У частині областей закінчилася повітряна тривога. Наприклад, на Харківщині вона тривала понад 16 годин. 

Проте у частині України вона все ще лунає. 

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку. 

"Рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей на північ", - додали пізніше у ПС ЗСУ. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський 16 травня з’явився у Харкові і доповів про ситуацію на "складному напрямку".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "У ВОВЧАНСЬКУ РОСІЯНИ РОЗСТРІЛЮЮТЬ УКРАЇНЦІВ! Людей викрадають і зганяють до підвалів!"

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