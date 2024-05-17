Безпілотники рухаються Україною: в регіонах оголошена повітряна тривога

У ніч проти 17 травня 2024 року ворог продовжив свою атаку безпілотниками.

""Шахеди" на Миколаївщину з півдня!", - про це заявили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

У частині областей закінчилася повітряна тривога. Наприклад, на Харківщині вона тривала понад 16 годин.

Проте у частині України вона все ще лунає.

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Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.

"Рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей на північ", - додали пізніше у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 16 травня з’явився у Харкові і доповів про ситуацію на "складному напрямку".

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