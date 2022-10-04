"Безпілотники таки дісталися до України": Естонія передала ЗСУ дрони, на які для ЗС РФ збирав далекобійник із Пскова

Естонія передала Збройним силам України 3 дрони, на які скидувалися росіяни, щоб придбати їх для своєї армії.

Про передачу дронів повідомили в естонській поліції.

"Пам’ятаєте дрони, які ми конфіскували в людини, яка намагалася пожертвувати їх для російської агресії в Україні? Ну, ці безпілотники все-таки дісталися до України. Але з правого боку і з правого боку фронту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що дрони купував для російської армії блогер-далекобійник із Пскова. Він оголосив про збирання коштів на їхнє придбання серед своїх підписників, а потім поїхав купувати їх до Естонії. На кордоні чоловіка затримали естонські правоохоронці. Дрони вилучили.

Раніше ми повідомляли, що ударні дрони-камікадзе, на які українці дуже швидко назбирали гроші, вже воюють на фронті. За кілька днів українці накидали "у банку" понад 60 мільйонів гривень.

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