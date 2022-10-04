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"Безпілотники таки дісталися до України": Естонія передала ЗСУ дрони, на які для ЗС РФ збирав далекобійник із Пскова

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"Безпілотники таки дісталися до України": Естонія передала ЗСУ дрони, на які для ЗС РФ збирав далекобійник із Пскова

Естонці потролили росіян, передавши ЗСУ дрони, які ті планували купити для ЗС РФ.

Естонія передала Збройним силам України 3 дрони, на які скидувалися росіяни, щоб придбати їх для своєї армії.

Про передачу дронів повідомили в естонській поліції.

"Пам’ятаєте дрони, які ми конфіскували в людини, яка намагалася пожертвувати їх для російської агресії в Україні? Ну, ці безпілотники все-таки дісталися до України. Але з правого боку і з правого боку фронту", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що дрони купував для російської армії блогер-далекобійник із Пскова. Він оголосив про збирання коштів на їхнє придбання серед своїх підписників, а потім поїхав купувати їх до Естонії. На кордоні чоловіка затримали естонські правоохоронці. Дрони вилучили.

Раніше ми повідомляли, що ударні дрони-камікадзе, на які українці дуже швидко назбирали гроші, вже воюють на фронті. За кілька днів українці накидали "у банку" понад 60 мільйонів гривень.

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