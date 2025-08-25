ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
352
Час на прочитання
1 хв

Безпілотники атакують Україну — де небезпечно

У цих областях лунає повітряна тривога.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Безпілотники атакують Україну — де небезпечно

© ТСН

Пізно ввечері 25 серпня ударні БпЛА на Донеччині прямують курсом на Дніпропетровщину. А на сході Дніпропетровщини ворожі БпЛА летять західним курсом.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Також там повідомили про пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

Вдень 25 серпня повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, швидкісна ціль на Сумщині.
Раніше жителів Київщини закликали не нехтувати сигналами про небезпеку.

