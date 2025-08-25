- Дата публікації
Безпілотники атакують Україну — де небезпечно
У цих областях лунає повітряна тривога.
Пізно ввечері 25 серпня ударні БпЛА на Донеччині прямують курсом на Дніпропетровщину. А на сході Дніпропетровщини ворожі БпЛА летять західним курсом.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
Також там повідомили про пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.
Вдень 25 серпня повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, швидкісна ціль на Сумщині.
Раніше жителів Київщини закликали не нехтувати сигналами про небезпеку.