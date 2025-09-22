ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
1 хв

Російські безпілотники атакують Україну: де є загроза

Нова хвиля російських атак: де в Україні зафіксовані ворожі безпілотники?

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Шахеди

Шахеди

Ввечері 22 вересня російські війська запустили групи ударних безпілотників, які рухаються територією України, створюючи загрозу для низки областей.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Наразі рух безпілотників зафіксовано:

  • На Сумщині зафіксовано БПЛА, який прямує у бік Полтавщини.

  • Нова група безпілотників з півночі Чернігівщини рухається у південно-західному напрямку.

  • У Харківській області БПЛА летять у західному напрямку.

  • З Запоріжжя зафіксовано рух дронів, що мають курс на Дніпропетровщину. Також група БПЛА вже перебуває в самій Дніпропетровській області і рухається на захід.

  • На Миколаївщині безпілотник прямує курсом на Одещину.

Під час повітряної тривоги важливо перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

Станом на 21:13 карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги. / © Скріншот

Карта повітряної тривоги. / © Скріншот

Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня Київська область зазнала атаки ворожих ударних безпілотників.

Також у Києві та області в ніч проти 22 вересня була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Дата публікації
Кількість переглядів
294
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie