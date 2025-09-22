Російські безпілотники атакують Україну: де є загроза

Кожен з нас хоча б раз у житті ловив себе на думці: «Мабуть, я не заслуговую на щастя». У такі моменти здається, що навколо інші отримують подарунки долі, знаходять любов, будують кар’єру, а ми чомусь ніби стоїмо осторонь.