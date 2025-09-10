Повітряна тривога у регіонах / © tsn.ua

Суцільний рій ворожих БпЛА суне з півночі ввечері 10 вересня.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Так, групи БпЛА з Сумщини летять на Чернігівщину.

Також зафіксовано БпЛА на сході Чернігівщини, що тримають курс на захід.

БпЛА з Полтавщини летять на Кременчук.

Дрони також загрожують Черкащині.

Із півдня групи БпЛА рухаться на Кривий Ріг.

Ворожі дрони зафіксовано у напрямку Миколаївщини, а також ексземпляри, що прямують повз Запоріжжя.

Є БпЛА у напрямку Кропивницького. А також з Кіровоградщини — на Черкащину.

Нагадаємо, пізно ввечері 9 вересня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Ворог атакував Україну «Шахедами» та ракетами. І не лише Україну.

Пізніше, проти 10 вересня під час масованої російської атаки до сусідньої Польщі залетіли безпілотники РФ. Польські військові збивали БпЛА.