Безпілотники атакують Україну — куди летять
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Суцільний рій ворожих БпЛА суне з півночі ввечері 10 вересня.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.
Так, групи БпЛА з Сумщини летять на Чернігівщину.
Також зафіксовано БпЛА на сході Чернігівщини, що тримають курс на захід.
БпЛА з Полтавщини летять на Кременчук.
Дрони також загрожують Черкащині.
Із півдня групи БпЛА рухаться на Кривий Ріг.
Ворожі дрони зафіксовано у напрямку Миколаївщини, а також ексземпляри, що прямують повз Запоріжжя.
Є БпЛА у напрямку Кропивницького. А також з Кіровоградщини — на Черкащину.
Нагадаємо, пізно ввечері 9 вересня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Ворог атакував Україну «Шахедами» та ракетами. І не лише Україну.
Пізніше, проти 10 вересня під час масованої російської атаки до сусідньої Польщі залетіли безпілотники РФ. Польські військові збивали БпЛА.