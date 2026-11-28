На місцях влучань виникли загоряння / © Associated Press

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Російські ударні безпілотники атакували Коростень на Житомирщині, спричинивши пожежі на об’єктах залізничної інфраструктури та в адміністративних будівлях.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

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«Вчора ввечері російські безпілотники атакували Коростень. Внаслідок ударів по об’єктах залізничної інфраструктури та адміністративних будівлях виникли пожежі. Минулося без постраждалих», — зазначив він.



Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС усі пожежі ліквідовано.

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Атака на Україну 28 листопада — що відомо

Російські війська у ніч проти суботи, 28 листопада, атакували Україну 162 ударними БпЛА типу Shahed (74 із них — реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія. Про це йдеться у ранковому звіті Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 141 російський БпЛА типу Shahed (54 із них — реактивні), Гербера та дрони інших типів.

У Харкові унаслідок нічної російської атаки виникла пожежа на території садового товариства в Індустріальному районі.

Росіяни атакували Київську область ударними дронами — у Білій Церкві травмовано жінку.

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