Безпілотники атакували Краснодарський край РФ: горить нафтобаза (фото)

Тихорецьк

Вночі 15 березня безпілтники атакуали Краснодарький край РФ. Ймовірно, ціллю стала нафтоаза у Тихорецьку.

Про це повідомляє ASTRA.

Росіяни стверджують, що у передмісті Тихорецьку займання через «падіння уламків БпЛА». За попередніми даними, горить нафтобаза. Є й інші руйнування — фрагменти безпілотників пошкодили дві високовольтні лінії.

«Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть після того, як фахівці завершать огляд території», — запевняє місцева влада.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 12 березня безпілотники також атакували нафтобазу «Тихорецька» в Краснодарському краї РФ. Спалахнула масштабна пожежа. Кадри «бавовни» почали активно ширитися Мережею. Влада РФ заявила, що працювала ППО і що нібито впали «уламки». Як відомо, нафтобаза належить компанії «Тихорецьк-Нафта» та використовується як великий термінал для прийому, зберігання і транспортування нафти трубопроводами.