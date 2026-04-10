Безпілотники всю ніч атакували обласний центр: перші деталі від влади

Шахед.

Вночі проти п’ятниці, 10 квітня, російська армія вдарила безпілотниками по Одесі Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Майже всю ніч ворог атакував наше місто безпілотниками. Зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури», — наголосив чиновник.

З його слів, житлова забудова залишилася неушкодженою. Наразі інформації про потерпілих немає.

Зауважимо, станом на 07:00 в Одесі лунають сирени. Повітряну тривогу було оголошено о 05:13 через загрозу безпілотників. Попередня тривала майже чотири години — від 00:32 до 04:18.

Нагадаємо, минулої ночі РФ вдарила по важливому об’єкту в Одеській області. Внаслідок ударів дронів було зафіксовано пошкодження на території об’єкту критичної інфраструктури.