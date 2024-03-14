Безплатний сир у мишоловці: як шахраї крадуть гроші з банківських карток та як захистити свої кошти

У соцмережах поширюються шахрайські повідомлення, нібито від імені однієї з українських мереж супермаркетів, про можливість отримати 1000 гривень на банківську карту.

У соцмережах поширюються фейкові повідомлення про те, що популярна мережа супермаркетів дарує своїм клієнтам 1000 гривень на банківську карту. Насправді замість подарунка, довірливі користувачі надають зловмисникам свої платіжні дані й втрачають гроші.

Про нову шахрайську схему розповіли у кіберполіції.

"Аферисти розповсюджують посилання на підконтрольні їм фішингові ресурси, де для отримання коштів пропонується ввести дані банківської картки (ім’я власника, номер, CVV-код та термін дії), а потім підтвердити операцію у своєму інтернет-банкінгу або надати отриманий пароль підтвердження", – йдеться у повідомлення кіберполіції.

Правоохоронці також зазначили, що в разі переходу за посиланням з комп’ютера система запитує дозволу на доступ до електронного цифрового підпису.

В поліції наголосили, що надання таких дозволів та інформації з банківської карти дозволяє шахраям безперешкодно розпоряджатися коштами на рахунках громадян.

Для того, щоб не втратити свої гроші, кіберполіція радить дотримуватися кількох правил:

не переходьте за сумнівними посиланнями;

отримуйте інформації про поточні акції лише на офіційних сайтах супермаркетів та інтернет-магазинах;

перевіряйте правильність URL-адреси сайту перш ніж вводити свої платіжні дані (наприклад, знайдіть адресу офіційного сайту магазину через пошукову систему Google або у рекламних проспектах, які ви отримали безпосередньо у торговельній мережі) – навіть найменша невідповідність може означати, що ви перейшли на фішинговий сайт;

пам'ятайте, що CVV / CVC коди та термін дії картки потрібні лише для оплати покупки в інтернеті й не розголошуйте їх, якщо вам пропонують отримати гроші;

не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях від банку або безпосередньо у застосунки інтернет-банкінгу.

У кіберполіції зазначили, якщо ви вже потрапили у таку ситуацію і надали шахраям свої платіжні дані, необхідно негайно звернутися до банку та заблокувати карту.

Нагадаємо, невідомі вкрали 25 тисяч гривень за допомогою онлайн-банкінгу. Все, що залишилося – це квитанція про списання коштів з рахунку.

Читайте провідні новини дня: