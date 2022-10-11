Безпорадна російська дипломатія: в МЗС відреагували на заяву Лаврова про вплив Заходу на Україну

У МЗС України відповіли на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про вплив Заходу на політику нашої держави щодо відмови від переговорів з РФ. Країна-агресорка фактично залишилася в ізоляції від вільного світу і може лише розповсюджувати пропаганду серед своїх громадян.

Про це повідомив прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

Лавров в інтерв'ю росЗМІ сказав, що, Україна піде на переговори тільки після своєї перемоги.

Ніколенко зазначив, що інтерв'ю Лаврова демонструє безпорадність російської дипломатії.

"Ставши нерукоподаваним за кордоном, главі МЗС РФ не залишилося нічого, окрім як відпрацьовувати роль пропагандиста для внутрішнього споживача", - написав він.

Ніколенко наголосив, що з терористами переговори не ведуть. Це загальна світова практика.

"Як вже зазначав Володимир Зеленський, Україна вестиме перемовини з Росією за іншого російського президента, а також очевидно - іншого міністра закордонних справ", - написав Ніколенко.

У МЗС також додали, що на Лаврова чекає попереду іще багато інтерв‘ю - в Гаазі, Бучі, Маріуполі або в іншому місті, яке буде визначене як місце проведення трибуналу над російськими воєнними злочинцями.

Нагадаємо, що раніше Путін заявив, що будуть захищати свої території всіма наявними у них засобами, тож світ сприйняв такі заяви, як натяки на задіяння ядерної зброї. Тоді, зокрема, відомий бізнесмен Ілон Маск заговорив про свій варіант "врегулювання" питань війни в Україні, щоб не допустити Третьої світової.

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