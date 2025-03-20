Безпрецедентна атака на Кропивницький: в УЗ попередили про затримку потягів

Прямування обхідним маршрутом призведе до затримки не менше 3 годин.

Внаслідок вечірніх обстрілів Кіровоградщини є пошкодження залізничної інфраструктури, низка поїздів змінили маршрут.

Про це передає пресслужба "Укрзалізниці".

Так, було змінено маршрут руху таких поїздів:

№53 Дніпро – Одеса

№92/60 Одеса – Харків/Краматорськ

№7 Харків – Одеса

№128 Львів – Запоріжжя

№52 Одеса – Запоріжжя

Прямування обхідним маршрутом призведе до затримки не менше 3 годин.

"При цьому жоден рейс далекого сполучення ми не скасовуємо, а до станцій на Кіровоградщині, які наші поїзди будуть вимушені оминути, довеземо ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами", – обіцяють в УЗ.

Рейс №790 Кропивницький-Київ з безпекових причин вирушить тільки після огляду та аналізу пошкоджень інфраструктури, наразі всі пасажири та бригада перебувають в укритті.

Точний час відправки, прогнозні строки відновлювальних робіт та маршрути ранкових поїздів "Укрзалізниця" обіцяє повідомити додатково на своїх офіційних каналах.

Нагадаємо, що у Кропивницькому 19 березня 2025 року прогриміли вибухи. За словами місцевих, місто пережило одну із найбільших повітряних атак за всю війну. У Мережі з'явилися фото та відео з охопленого вогнем міста.

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