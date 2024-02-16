"Безпрецедентний документ": Зеленський про підписання угоди щодо гарантій безпеки з Німеччиною

Сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський і німецький канцлер Олаф Шольц у Берліні підписали угоду про гарантії безпеки.

Про це повідомив Зеленський у телеграмі.

"Сьогодні ми з Олафом Шольцом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною. Безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік. Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів. Угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну. Дякую Німеччині та всьому німецькому народу за солідарність із нашою державою й людьми, за всю підтримку та допомогу", — зазначив президент.

Безпекові угоди для України

15 січня Канада передала Україні на узгодження проєкт двосторонньої безпекової угоди.

Як пояснила пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць, це має бути угода про "безпекові запевнення — security assurances", а не "гарантії".

29 січня Україна обговорила термінологію та ключові пункти безпекової угоди з Німеччиною.

У січні стало відомо, що Франція готова підписати з Україною безпекову угоду. Президент країни Еммануель Макрон вважає, що двосторонні безпекові угоди України з країнами НАТО, разом із західною допомогою, допоможуть тиснути на Володимира Путіна.

Тоді ж безпекову угоду з Києвом підписав Лондон.

Сполучені Штати заявили про намір підписати цей документ, а Україна й Данія домовилися почати переговори щодо підписання аналогічної угоди.

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