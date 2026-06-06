Безпрецедентний мор дельфінів у Чорному морі: на Одещині зафіксували рекордний випадок

Мертвий дельфін / © Facebook/Іван Русєв

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На узбережжі Національного природного парку «Тузлівські лимани» в Одеській області зафіксували безпрецедентний випадок масової загибелі чорноморських китоподібних. За один день море винесло на берег 22 мертві тварини — 20 азовок, одного дельфіна-афаліну та одного дельфіна-білобочки.

Керівник наукового відділу парку Іван Русєв розповів про це у дописі на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, знахідки зробили 5 червня під час обстеження близько 25 кілометрів узбережжя нацпарку.

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«Жахливий екоцид від війни рф проти України, триває. Вони загинули більше місяця тому і тільки зараз Чорне море викинуло їх на берег. Такій кількості мертвих дельфінів, за один день, під час війни, ми ще не реєстрували.», — зазначив науковець.

За оцінкою фахівця, тварини загинули понад місяць тому, а їхні тіла лише тепер винесло на берег течією та хвилями. Русєв наголосив, що обстеження охопило лише частину узбережжя, тоді як значна кількість загиблих морських ссавців може залишатися у відкритому морі або на дні.

Водночас подібні випадки останніми днями фіксують не лише в Україні. За словами науковця, наприкінці травня та на початку червня загибель дельфінів і винос їхніх тіл на берег також реєстрували на румунському та болгарському узбережжях Чорного моря. Крім того, в Одеській затоці виявляли живих, але важко контужених тварин.

«Такі катастрофічні масштаби є прямим посиланням до чорного 2022 року, коли розпочалася наймасштабніша хвиля мору морських ссавців. Головна, страшна і єдина першопричина цього жаху — війна.​ Через повномасштабну та варварську війну, яку рф розв’язала проти України та проти всього нашого довкілля, екосистема Чорного моря опинилася на межі колапсу», — додав науковець.

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За словами Русєва, масова загибель китоподібних може бути наслідком поєднання кількох чинників. Серед ймовірних чинників він називає забруднення моря нафтопродуктами, яке, за його словами, може спричиняти у тварин токсичні ураження організму, зокрема гепатит, панкреатит і нефрит. Також він розповів про можливий вплив потужних сонарів, вибухів і запусків ракет, які здатні дезорієнтувати дельфінів.

«Таким чином, через широкомасштабну війну, яку розв’язала рф, екосистема Чорного моря і ії біорізноманіття, останніми роками зазнала потужного антропогенного навантаження. За цей період повномасштабної війни з охопленням акваторії Чорного моря зросли обсяги надходження, переважно у Північно-Західну частину моря, біогенних речовин, таких як азот, фосфор, нітрати», — підкреслив Русєв.

Він додав, що від початку повномасштабної війни до Чорного моря потрапляють різні забруднювачі через руйнування портової та прибережної інфраструктури. Йдеться, зокрема, про нафтопродукти, олію, важкі метали, хімічні сполуки, залишки боєприпасів, безпілотників, кораблів, літаків і ракет.

За словами науковця, такі процеси створюють додаткове навантаження на екосистему моря та негативно впливають на популяції чорноморських китоподібних. Фахівці продовжують фіксувати випадки загибелі та ураження морських ссавців, документуючи їх для подальших досліджень.

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«Популяції унікальних чорноморських китоподібних щодня втрачають свою життєздатність, міцність та генетичну здатність до відродження. Якщо світ не зупинить агресора, Чорне море ризикує назавжди втратити своїх унікальних володарів. Ми документуємо кожен такий факт як злочин проти Природи», — додав керівник наукового відділу парку.

Науковець подякував начальнику Приморського відділення прикордонної служби 26-го загону за допомогу та сприяння у зборі даних про загибель китоподібних.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що через дії Росії Чорне море зазнало масштабного екоциду. За даними науковців, за два роки повномасштабної війни загинули десятки тисяч дельфінів, тисячі птахів, мільйони мідій, а значні ділянки акваторії були забруднені нафтою та ракетним пальним.

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