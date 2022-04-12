Безпроцентний кредит: хто може користуватися пільговими умовами

Безпроцентний кредит: хто має право на кредит під 0% річних по оновленій програмі / pixabay.com

Читайте в матеріалі ТСН.ua - хто може взяти безпроцентний кредит за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Урядом була розширена державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", щоб стимулювати бізнес в умовах війни та підтримати виробників сільгосппродутції. Наразі дехто з підприємців має право отримати кредит на пільгових умовах - під 0% річних. Хто саме може розраховувати на безпроцентний кредит та як подати заявку?

Безпроцентний кредит - хто може отримати?

Оновлена програма кредитування доступна для таких категорій підприємців:

агровиробники - безпроцентний кредит мають право брати середні підприємства, які мали річний дохід не більше 50 млн євро та великі підприємства з річним доходом понад 50 млн євро (для них доступна ставка під 0% річних терміном на півроку, щоб отримати достатнє фінансування для посівної кампанії);

будь-які середні та великі підприємства (річний дохід яких складає до та понад 50 млн євро відповідно) - вони можуть брати безпроцентний кредит на весь період дії воєнного стану + 1 місяць після його закінчення (опісля ставка зросте до 5% річних).

В Міністерстві фінансів України пояснили, що кредитувати сільськогосподарських виробників можуть за такими цілями:

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на придбання сільськогосподарської техніки (на термін до 5 років);

поповнення обігових коштів, щоб придбати добрива, насіння, паливно-мастильні матеріали (на термін до 3 років).

Щоб отримати безпроцентний кредит агровиробникам потрібно подати заяву до 31 травня 2022 року. Максимальний розмір кредиту - 60 млн гривень.

Інші підприємства можуть подавати заяви до кінця дії воєнного стану в Україні. Кредит можна брати на такі цілі:

придбання основних засобів (на термін до 5 років);

поповнення обігових коштів, щоб здійснювати підприємницьку діяльність (на термін до 3 років).

Максимальний розмір кредиту також складає 60 млн гривень.

Правила подачі заявки для оформлення безпроцентного кредиту

Якщо ви хочете оформити кредит під 0% річних за оновленою програмою "Доступні кредити 5-7-9%", необхідно звернутися до банку. Варто звернути увагу, що кожен банк вимагає певний перелік документів та встановлює окремі критерії. Дізнатися всі умови можна лише після того, як підприємець подасть заяву на сайті обраного банку або звернеться до працюючого відділення самостійно. Наприклад, в ПриватБанку це можна зробити тут.