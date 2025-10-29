- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 38
- Час на прочитання
- 1 хв
Безробітні українці зможуть отримати допомогу онлайн: як працюватиме система "Обрій"
Система використовуватиме штучний інтелект для підбирання вакансій за навичками, досвідом і локацією.
Нова система «Обрій», яку адмініструватиме Державна служба зайнятості, допомагатиме українцям, які залишилися без роботи.
Про рішення уряду щодо її запуску повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Екосистема «Обрій» працюватиме через «Дію», завдяки їй українці змозуть:
зареєструвати статус безробітного;
оформити допомогу;
офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях;
отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію.
Юлія Свириденко додала, що система «Обрій» автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією із застосуванням штучного інтелекту (AI-matching).
«Аналітика в реальному часі допоможе державі й бізнесу прогнозувати потреби у навичках. До системи підключаються всі ключові державні інституції», — наголосила українська прем’єрка.
