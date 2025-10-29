ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
38
1 хв

Безробітні українці зможуть отримати допомогу онлайн: як працюватиме система "Обрій"

Система використовуватиме штучний інтелект для підбирання вакансій за навичками, досвідом і локацією.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Безробітні в Україні

Безробітні в Україні / © УНІАН

Нова система «Обрій», яку адмініструватиме Державна служба зайнятості, допомагатиме українцям, які залишилися без роботи.

Про рішення уряду щодо її запуску повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Екосистема «Обрій» працюватиме через «Дію», завдяки їй українці змозуть:

  • зареєструвати статус безробітного;

  • оформити допомогу;

  • офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях;

  • отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію.

Юлія Свириденко додала, що система «Обрій» автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією із застосуванням штучного інтелекту (AI-matching).

«Аналітика в реальному часі допоможе державі й бізнесу прогнозувати потреби у навичках. До системи підключаються всі ключові державні інституції», — наголосила українська прем’єрка.

Нагадаємо, від 1 листопада в Україні почне свою роботу так званий «електронний ТЦК», який, зокрема, надаватиме можливість оформити онлайн більшість відстрочок від мобілізації.

