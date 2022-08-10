Безсила лють може підштовхнути Путіна до провокації на ЗАЕС: Піонтковський про плани диктатора

Очільник Кремля розуміє неможливість використання Росією ядерної зброї через погрози із Заходу. Саме тому може вдатися до подібних дій на АЕС.

Таку думку висловив "24 каналу" російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський.

За його словами, провину за ядерну провокацію на атомній станції диктатор планує перекласти на Україну. Адже подібна практика для держави-терористки вже традиційна. Приміром, 1999-го перед початком свого правління Путін організував підриви багатоповерхівок. Звинуватили у цьому чеченців, а потім почалася друга Чеченська війна.

"Путін планує підірвати Запорізьку АЕС і звинуватити Україну в тому, що це українці. Повторити той же прийом, що і з табором військовополонених. Той же прийом, завдяки якому він прийшов до влади", - наголошує публіцист.

Провокації на ЗАЕС Піонтковський називає найнебезпечнішим, до чого зараз може вдатися Кремль. Своєю чергою, загрозу ядерного удару він оцінює як низьку. Втім, саме неможливість Путіна його завдати - підштовхує до провокацій на АЕС.

"Його безсила лють, неможливість безкарного ядерного удару по Україні або по Європі можуть підштовхнути до такої провокації - влаштувати вибух на ЗАЕС, зваливши це на Україну", - додає Андрій Піонтковський.

Наагадаємо, російські окупанти 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Потім увечері російські війська атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню. Через ворожий обстріл АЕС пошкоджено лінії електропередач. Четвертий енергоблок станції відключили від енергосистеми.

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