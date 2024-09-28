Безугла накинулася зі звинуваченнями на Баргилевича: нардепка направила запит до ДБР

За словами, у відомстві повідомили, що передали інформацію до НАБУ для перевірки.

Скандальна народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила у хабарництві начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та направила запит до ДБР.

Про це вона написала у Мережі.

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"Цікаво, чому Сирський продовжує ховатися у Харківській області, зокрема, за моєю інформацією, на своїй дачі, а начальника Генерального штабу Баргилевича вже давно не бачили? Документи підписує його заступник. Одночасно з цим усе більше поширюються чутки про хабар, на якому, нібито, впіймали Баргилевича. Ця інформація швидко розповсюдилась серед військових і ще більше погіршує і так низький авторитет Генштабу ЗСУ серед бойових підрозділів", - написала Безугла.

Вона заявила, що нібито на її офіційне звернення у ДБР відреагували "ухильно". За її словами, у відомстві повідомили, що передали інформацію до НАБУ для перевірки.

Нагадаємо, Безуглу звільнили з оборонного комітету Верховної Ради.

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