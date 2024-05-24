Безугла натякнула, хто винний в прориві росіян на Харківщині: шокувальна заява нардепки

Нардепка Мар’яна Безугла заявила, що ні колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ні чинний — Олександр Сирський, не зробили нічого для того, аби підготувати Харківську область до можливої агресії з боку Росії. Тобто, підкреслила нардепка, за їхнього керівництва не будувалися укріпленння в області.

Відповідний допис вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

“Давайте прямо. Я зараз бачу, як вища військова машина карає всіх, хто про це говорить, але правда, ось вона: ні головнокомандувач ЗСУ Залужний, ні Сирський не підготували укріплень на Харківщині. Крапка. На кордоні укріплень просто не було, а те, що було побудовано в тилу військовою адміністрацією, створювалося за наданими ГШ ЗСУ радянськими методичками часів Другої світової війни або ж взагалі хаотично, за завищеними цінами та було порожнім. Тобто, генерали не розмістили там військових взагалі”, — написала нардепка.

“Росіяни, заходьте! Тут у нас тільки тероборона без бойового досвіду. І мінування мінімальне, аби ніжки свої не пошкодили”, — додала вона.

При цьому, зазначила Безугла, під керівництвом головкома Залужного Сирський відповідав за Харківщину як командувач ОСУВ “Хортиця” з літа 2022 року.

“Парадокс: він звільняв Харківщину, і це була дуже успішна операція, авторський проєкт, але після звільнення не подбав про укріплення кордону та сталість оборони. На жаль, Залужний зі своєї висоти взагалі не вникав у такі деталі. Він не виїжджав, не перевіряв і не контролював ВЗАГАЛІ, а Сирський…”, — написала нардепка.

“Чесно кажучи, я не можу зрозуміти їхню логіку. Це байдужість, чванство чи робота на ворога? Але такий у нас генералітет у переважній більшості. Потрібно молодь в управління армією. Прямо зараз. Це криза. Бригадам, тримайтеся! P.S. Нагадую, Содоль досі на посаді, 0 реакції”, — додала Безугла.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що, буцімто, генерал Руслан Хомчак хоче стати наступним міністром оборони і провела незвичне голосування.

Читайте провідні новини дня: