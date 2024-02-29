Безугла “наїхала” на колегу по парламенту: деталі скандальної заяви

Народна депутатка Марʼяна Безугла наїхала в Мережі на свою колегу по парламенту Вікторію Сюмар з фракції “Європейська солідарність” та її чоловіка.

Відповідний допис 28 лютого Безугла розмістила на своїй сторінці у Facebook.

“А от чоловік Вікторії Сюмар Дмитро Христюк жодного дня не воював. Але весь цей час “дворазовий чемпіон самбо” отримував кошти від ЗСУ, а в травні 2023 року відзначений почесним нагрудним знаком ГК ЗСУ Залужного “Срібний хрест”. Було опитано свідків та перевірено “бойовий шлях комбата”. Один із багатьох прикладів політичних VIP, які “порішали”, — написала нардепка.

Також вона додала: “P.S. До речі, ви знали, що бойове самбо (“самооборона без оружия”) походить з росії, а всі “спортивні” організації поза росією повʼязані з росією? Служба безпеки України, до уваги”.

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Сьогодні, 29 лютого, Безугла вирішила поділитися продовженням цієї історії.

“Продовження. Виявляється, чоловік Вікторії Сюмар Дмитро Христюк “порішав” собі не тільки “Срібний хрест” Залужного, а й вже 30 травня 2023 отримав УБД (видав йому це екскомандувач ТРО Танцюра:) та попав на стенди Київської обласної адміністрації як “герой”. Коли добровольці з 24 лютого все ще не можуть отримати посвідчення УБД, тилові симулятори все швиденько оформлюють” — зазначила нардепка.

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Нагадаємо, одіозна нардепка Марʼяна Безугла вирішила потролити колишнього нардепа Сергія Пашинського “світлинами радості”.

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