Безугла “наїхала” на Сирського: Мережу збурив новий скандал

Нардепці все не так.
Нардепка Мар’яна Безугла вже висунула претензії новопризначеному Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. За її словами, він мусить використати свій шанс і через місяць країна повинна побачити кардинальні зміни в ЗСУ.
Про це Безугла написала на своїй сторінці у Facebook.
Нардепка заявила, що для неї “немає святих”, натякнувши, що буде критикувати і нового головкома Олександра Сирського.
“Сьогодні українські спецслужби потопили черговий російський корабель. Без прямого людського втручання. Новітніми дронами. Зразу мільярди рублів, кілька десятків навчених росіян, стратегічна перевага і пиха пішли на дно. То, пане Головкоме, Ви або використовуєте шанс, і вже за місяць ми маємо побачити КАРДИНАЛЬНІ зміни в ЗСУ, або навіщо тоді такі ЗСУ?”, — написала вона.
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На її думку, можна зробити інженерні батальйони, БПЛА війська, спецспідрозділи і найманців-контратників, ніж тримати тисячі в штабах над паперовими картами.
“Папір потрібен, але це не вівтар. Не поклоняйтесь”, — додала Безугла.
Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала відставку Валерія Залужного. Вона щиро потішилася таким рішенням.
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