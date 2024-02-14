Безугла “наїхала” на Сирського: Мережу збурив новий скандал

Нардепці все не так.

Нардепка Мар’яна Безугла вже висунула претензії новопризначеному Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. За її словами, він мусить використати свій шанс і через місяць країна повинна побачити кардинальні зміни в ЗСУ.

Про це Безугла написала на своїй сторінці у Facebook.

Нардепка заявила, що для неї “немає святих”, натякнувши, що буде критикувати і нового головкома Олександра Сирського.

“Сьогодні українські спецслужби потопили черговий російський корабель. Без прямого людського втручання. Новітніми дронами. Зразу мільярди рублів, кілька десятків навчених росіян, стратегічна перевага і пиха пішли на дно. То, пане Головкоме, Ви або використовуєте шанс, і вже за місяць ми маємо побачити КАРДИНАЛЬНІ зміни в ЗСУ, або навіщо тоді такі ЗСУ?”, — написала вона.

Читайте провідні новини дня:

На її думку, можна зробити інженерні батальйони, БПЛА війська, спецспідрозділи і найманців-контратників, ніж тримати тисячі в штабах над паперовими картами.

“Папір потрібен, але це не вівтар. Не поклоняйтесь”, — додала Безугла.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала відставку Валерія Залужного. Вона щиро потішилася таким рішенням.

Читайте також: