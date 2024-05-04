Безугла обурилася кількістю пасок в соцмережах: що їй відповіли

Через три години під дописом народної депутатки назбиралося майже чотири сотні коментарів.

Напередодні Великодня, у суботу, 4 травня, народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала в соцмережі допис із обуренням від великої кількості святкових пасок, які українці напекли та демонстрували на загал.

Нардепка написала, що вважає неприйнятним демонстрацію такого домашнього затишку під час війни, бо такі публікації, начебто, дратують військових.

“Деякі люди вважають прийнятним демонструвати паски та домашній затишок у цей час? Чому мобілізований воїн має бачити, як ви пекли паску в себе в тилу у всіх ракурсах? Коли знайомі військові приїжджають в Київ, то часто скаржаться, а ви не...їли? Війна є?” - роздратовано написала Безугла.

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Уже через три години під дописом народної депутатки назбиралося майже чотири сотні коментарів. У більшості з них користувачі соцмережі різко не погоджуються з позицією Безуглої.

Зокрема, політикині нагадують про її колег-нардепів та інших чиновників, які не соромляться своїх статків. Також нардепці дорікають, що Верховна Рада в новому мобілізаційному законі не передбачила демобілізації для військових, за яких напоказ переживає Безугла.

“Чому не зробили, щоб мобілізовані воїни, які вже третій Великдень на фронті, мали змогу повернутися додому до родин? Невже так важко встановити чіткі терміни служби і замінити втомлених воїнів ? Чи вони не заслуговують на це?” - пишуть в коментарі.

“Люди демонструють свою стійкість. Не зважаючи, на війну вони святкують життя. А що ви хотіли продемонструвати цим дописом?” - цікавиться інший коментатор.

Коментарі під дописом Мар'яни Безуглої про велику кількість пасок в соцмережах

Коментарі під дописом Мар'яни Безуглої про велику кількість пасок в соцмережах

Коментарі під дописом Мар'яни Безуглої про велику кількість пасок в соцмережах

Коментарі під дописом Мар'яни Безуглої про велику кількість пасок в соцмережах

Нагадаємо, раніше народна депутатка Марʼяна Безугла запропонувала створити інформаційні та кібервійська.

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