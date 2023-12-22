Безугла оприлюднила оновлену версію законопроєкту про мобілізацію: що пропонується

Нардепка наголосила, що нова версія законопроєкту допрацьована з урахуванням зауважень головкома ЗСУ Валерія Залужного.

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла оприлюднила оновлену версію законопроєкту про мобілізацію з опрацюванням зауважень Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це Безугла написала у Facebook 22 грудня.

"Коротко поточний стан законопроєкту (мобілізація, рекрутинг, проходження служби і пов’язані норми) з опрацюванням зауважень Головнокомандувача ЗС України. Долучайтесь. Наступна публікація вже при реєстрації", - зазначила вона.

Що пропонується

Призовний вік по мобілізації – 25 років (замість 27 років зараз).

Яка відстрочка, таке і право на звільнення:

Особи з інвалідністю 1-2 групи (поки 2 групу залишили).

Ті, хто мають троє і більше дітей.

Якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то один має відстрочку і право на звільнення (чоловік або жінка). Тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку.

Якщо у сім’ї особа неповнолітня з інвалідністю.

Якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка).

Опікуни особи з інвалідністю 1-2 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною.

Вагітні жінки та жінки в декреті.

Тільки діючі нардепи (всіх колишніх прибрали), обрання депутатом – підстава для звільнення.

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Відстрочка, але не підстава для звільнення:

Здобувачі послідовної вищої освіти, яким < = 30 років.

Всі науковці з вченими званням.

Всі викладачі, які працюють на повну ставку.

Не підлягають мобілізації протягом шести місяців після звільнення:

строковики.

Не підлягають мобілізації протягом двох років після звільнення:

хто був мобілізований та звільнений (крім строковиків).

Підлягають мобілізації тільки за бажанням:

особи, звільнені з полону;

жінки.

Підстава для звільнення:

які побували в полоні (недобровільно);

генерали за рішенням військового керівництва;

які прослужили під час дії воєнного стану 36 місяців;

які уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (особи 18-24 роки, крім осіб офіцерського складу).

Прибираємо право на відстрочку при постановці на військовий облік:

держслужбовців;

правоохоронців;

прокурорів;

ДВС.

Строкова служба:

прибираємо строкову службу;

звільняємо строковиків;

всі звільнені строковики переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років).

Підготовка до захисту Вітчизни (вишкіл):

вводиться базова загальновійськова підготовка до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

вводиться базова військова служба за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.

Процес мобілізації:

Місцеві державні органи, адміністрації зобов’язані, а не сприяють мобілізації, як раніше.

Мобілізація транспортних засобів — розширення на всіх, крім фізичних осіб. Уточнення.

Воєнний стан:

Обмеження прав ухилянтів.

Посилення участі національної поліції.

Військовий облік:

Усі громадяни України 18-60 років. Облік – не мобілізація! Обліковують всіх, в тому числі, хто має відстрочку та кого можуть мобілізувати тільки за бажанням.

Військово-обліковий документ – сертифікат захисника (де буде вказано, чи є військовозобов’язаним, чи має відстрочку, бронь тощо).

Військовий облік за кордоном — визначає КМУ.

Нові обов’язки громадян:

Надати дані про місце проживання (перебування) роботодавцю.

Пройти медогляд під час мобілізації.

Самостійно з’явитися в ЦНАП / ТЦК СП для уточнення даних (Мобілізувати в ЦНАПі не можуть! Тільки уточнити дані).

Постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану (електронний аналог – сертифікат захисника).

Державна служба:

Прийняття на державну службу та у правоохоронні органи тільки у разі, якщо проходив базову військову підготовку або базову військову службу.

Бронювання:

КМУ – перегляд заброньованих.

нові критерії для бронювання в державних органах (від 25 до 50 відсотків).

Рекрутинг:

Рекрутинг в ЦНАПі, центрах зайнятості та центрах рекрутингу (тільки добровільно).

Прямий призов у військові частини через рекрутинг.

Військова служба:

Мобілізований під час підготовки — рекрут (не можна задіяти, крім підготовки; визначаються можливості, фізична спроможність, фактична придатність; менше грошове забезпечення). Повністю прибирається можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт. Якщо рекрут не проходить етап підготовки, то його можна звільнити без додаткових витрат для держави.

Базова військова служба – рекрут.

Прибираємо категорію "обмежено придатний". Залишаються тільки придатні і непридатні. Частина стане непридатними, частина – приданими. Повторне проходження ВЛК.

Частина стане непридатними, частина – приданими. Повторне проходження ВЛК. Можливість проходження військової служби за призовом під час мобілізації за бажанням особи, яка засуджена до відбування покарання з випробуванням.

Соціальний захист:

Відпустка 30 днів без поділу на частини один раз на рік (дається три рази за 36 місяців мобілізації)

Відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону для тих, хто продовжує служити.

Перелік сімейних обставин для звільнення визначаються Законом (зараз і Закон і Кабмін – є розбіжності).

Варіанти вручення повістки:

в ТЦК СП представниками ТЦК СП;

за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейськими;

за місцем роботи представниками ТЦК СП, роботодавцем, поліцейськими;

у громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими.

В прикінцевих положеннях визначаємо обов’язок для військового командування:

проводити обов’язкову ротацію на лінії зіткнення – не більше 6 місяців з визначеним терміном на відновлення підрозділу (опрацьовується);

порядок звільнення строковиків.

Додатково:

Логістичне забезпечення військ під час дії воєнного стану із залученням цивільних організацій.

Доопрацьовується:

Військові консалтингові компанії.

Непокора та служба в окремих підрозділах за відмови виконувати бойове завдання тощо.

Як повідомлялося, 19 грудня під час щорічної пресконференції Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

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