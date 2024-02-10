Безугла опублікувала пост про оборону Києва у 22-му і збурила Мережу

Користувачі нагадують нардепці, що і Анатолій Баргілевич, і Олександр Сирський обидва були під керівництвом головкома Валерія Залужного.

Народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала пост про оборону Києва у 2022 році і збурила Мережу.

Допис, який викликав бурхливе обговорення, Безугла зробила у Facebook.

"План оборони Києва має підпис Баргилевича", – написала депутатка.

Бурхлива реакція українців на пост Безуглої

Користувачі нагадують нардепці, що і Анатолій Баргілевич, і Олександр Сирський обидва були під керівництвом головкома Валерія Залужного.

"Так яка вірна від Вас інфа? Перша про Сирського? Чи друга про пана Баргилевича? Чи, можливо, вірна думка, що вони обидва були під керівництвом Генерала Залужного?"

"Ви якось визначтеся – Баргилевич чи Сирський"

"А Залужний, мабуть, проходив повз і на два роки затримався"

"Ще вчора заява лунала про переможного Сирського, котрий врятував Київ, а сьогодні - он воно як"

"Найцікавіше попереду! Зважте, шановні, пані Мар'яна отримала доступ до секретних документів і одразу усе це оприлюднює! Ох, люди, біда буде"

"Маю сумніви, що було за планом"

"І що? Чесно, це не значить зараз нічого. Що про нього в 23 можна сказати, от це цікавіше"

"Пані Мар'яно, як би ви так відстоювали права військових на адекватні терміни служби!"

Нагадаємо, що 10 лютого президент Володимир Зеленський призначив Анатолія Баргилевича начальником Генштабу Збройних Сил України.

Напередодні Володимир Зеленський звільнив начальника Генштабу генерал-лейтенанта Сергія Шапталу. Він перебував у цьому кріслі від липня 2021 року.

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