Безугла подає заяви до ДБР та СБУ на Сирського і Залужного: гучні звинувачення нардепки

Безугла звинувачує Сирського та Залужного у "перешкоджанні діяльності" та "системному розвалі спроможності Збройних сил".

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що вона подає заяви до Державного бюро розслідувань (ДБР), СБУ і Офісу генпрокурора на колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та чинного головкома Олександра Сирського.

Про це йдеться у її відеозверненні, опублікованому на сторінці у фейсбуці.

Вона звинуватила колишнє та чинне вище керівництво ЗСУ у "перешкоджанні діяльності" та "системному розвалі спроможності Збройних сил".

"В цьому зверненні я зазначу не лише питання перешкоджання моїй діяльності, але й роботу Міністерства оборони та системний розвал спроможності Збройних сил вищим військовим керівництвом. Також буде згадано ряд військових операцій та рішень у 2022, 2023, 2024 роках, які особисто контролювалися генералами Залужним та Сирським. Зокрема, це стосується підготовки ЗСУ перед вторгненням, оборони Києва, Лисичанська та Сєвєродонецька, Бахмута, Соледара, південного контрнаступу, оборони Харківщини, тощо. Готова виступити свідком по ряду питань", - сказала вона.

Ба більше, вона припускає, що такі дії вищим керівництвом ЗСУ могли бути "свідомими".

"Проблема тут ще одна - чи це свідомі дії генералітету, чи наслідок обмеженого мислення та культурного спадку радянської епохи. Це має стати предметом дослідження Служби безпеки України", - додає народна депутатка.

Нагадаємо, напередодні Мар'яна Безугла повідомила, що подала заяву на Олександра Сирського в ДБР.

Мар'яна Безугла вийшла з фракції та партії "Слуги народу"

Читайте також провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.