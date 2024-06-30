Безугла подає заяву на Сирського в ДБР: яка причина

Безугла стверджує, що головком перешкоджає її діяльності, як народного депутата.

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що подала заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це нардепка написала у Facebook.

"Подаю заяву в Державне бюро розслідувань щодо порушення Сирським статті 351 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності народного депутата України", – зазначила вона.

Безугла нагадала, що "невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк".

"Досить брехні", – підсумувала свій пост нардепка.

Крім того, вона опублікувала скриншоти повідомлень з нібито внутрішніх чатів військового командування на фронті, де йдеться про заборону допуску Безуглої до військових.

Нагадаємо, що нардепка Мар'яна Безугла стала різко критикувати головкома ЗСУ Олександра Сирського і наближених до нього генералів.

Недавно нардепка заявила, що Сирський нібито став "авторитарним, більше закручує гайки і повертається до так званих класичних прийомів радянської армії".

Також вона повідомила, що скандального генерала Юрія Содоля нібито хочуть “списати” зі служби за “станом здоровʼя”.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.