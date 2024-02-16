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Безугла показала, чим займається у Раді, і розвеселила Мережу: “Це сприяє засвоєнню інформації” (фото)

Безугла показала, чим займається у Раді, і розвеселила Мережу: “Це сприяє засвоєнню інформації” (фото)

Нардепка Мар'яна Безугла / Фото: скриншот з відео

Користувачі не забарилися з коментарями.

Нардепка Марʼяна Безугла відома своїми блогерськими навичками та вмінням “розговорити” користувачів Мережі в коментарях під своїми дописами. Цього разу вона вирішила продемонструвати свій малюнок. 

Фото Безугла опублікувала на своїй сторінці у Facebook. 

 “Малювання сприяє засвоєнню інформації. Малюнок мій, чорна гелева ручка”, — підписала фото нардепка. 

Малюнок Безуглої. Скриншот / Facebook / ©
Малюнок Безуглої. Скриншот / Facebook

Користувачі не забарилися з реакціями та коментарями. Дехто вважає, що це був автопортрет, хтось обурений, чим нардепка займається у Верховній Раді. 

Скриншот / ©
Скриншот
Скриншот / ©
Скриншот
Скриншот / ©
Скриншот

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