Безугла показала свою повістку: як відреагувала Мережа

Одіозна нардепка Мар'яна Безугла продовжує виводити користувачів на емоції. Так, вона показала свою повістку.

Про це народна депутатка Мар'яна Безугла написала на своїй сторінці у Facebook.

"Знайшла свою повістку", – написала вона.

Реакція Мережі

Зараз ухилянти, сидячи в Польщі, казатимуть, що то фотошоп

Може очолити асоціацію пацієнтів з психічними розладами? Їм дуже вас не вистачає

Тут не вказано кому саме адресована повістка, це може бути будь-кого повістка, навіть Найвеличнішого.

Варто пошукати краще, там ще вовчий білет має бути

Ухилянтка, беріть розвідника Арестовича і вперед

І що тут? Це папірець для уточнення даних. Ні до чого не зобов'язує. Всі ж пам'ятають, що ви не брали участі в бойових діях, а тихо мирно пилили гроші на мед закупівлях для МО сидячи в Києві.

Марʼяно, Вам до лікаря треба на огляд, то, мабуть, повістка до лікаря

Це натяк та те, що вже жінки мають готуватися до мобілізації? вже не знають, як Вас запросити на психологічну експертизу

Виглядає, як нова. Та скільки там часу пройшло з того 2015-го...

Раніше Безугла рознесла роботу колег по комітету і “наїхала” на свого шефа.

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