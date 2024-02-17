Безугла потролила колишнього нардепа "Слуги народу" та знов згадала Залужного: фото

Промовисте фото з підписом “Гаррі Поттери та філософський ступінь” нардепка опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

У суботу, 17 лютого, народна депутатка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла єхидно повідомила про отримання диплома своїм колишнім колегою по фракції нардепом Артемом Дмитруком з рук одіозного ректора Одеської юридичної академії Сергія Ківалова. При цьому вона не забула згадати й свою давню “любов” - колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного, який захистив дисертацію в цьому ж виші.

Промовисте фото з підписом “Гаррі Поттери та філософський ступінь” нардепка опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

“Нардеп Артем Дмитрук, який виключений зі Слуга Народу і вніс заставу за архідиякона УПЦ МП, зараз отримав диплом у Ківалова. Одеське угруповання один одного підтримає”, - написала вона в короткому коментарі.

Фото: Facebook Мар'яни Безуглої

Багато хто в коментарях висловив своє обурення таким “тролінгом”. “Які ж ви паскудні і дрібні. Залужний у відставці, а ви продовжуєте плювати йому на спину”, - написала одна з коментаторок.

Як раніше повідомлялося, виключений ще у 2021 році з партії "Слуга народу" народний депутат Артем Дмитрук вніс заставу в розмірі 121 тисячі гривень за ченця Києво-Печерської Лаври Павла Музичука, підозрюваного у виправданні російської агресії. Музичука називаються одним із найближчих соратників "Паші Мерседеса" (Павла Лебедя).

Нагадаємо, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла упродовж тривалого часу критикувала головкома ЗСУ Валерія Залужного, постила про нього меми в соцмережі та відверто потішилася із його відставки.

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